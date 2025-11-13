Трамп отвернется от лузера: Рубио передал Зеленскому убийственную новость

На встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде госсекретарь США Марко Рубио сделал несколько неожиданных заявлений о российско-украинском конфликте. Ярче всего прозвучало высказывание: «У нас кончаются те элементы (российской экономики - Ред.), на которые мы можем наложить санкции». Эксперты сочли слова Рубио признаком близкого падения киевского режима.

Слова главы американской дипломатии явно было направлены критикам президента Трампа, обвиняющим его в попустительстве России. «Я не знаю, что еще мы можем сделать, - добавил Марко Рубио. – Мы уже ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям».

«Думаю, что Рубио лукавит, когда говорит, что Россию, что называется, бить уже некуда, - комментирует ситуацию в интервью «КП» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. – В принципе в санкционной политике можно, как говорят в народе, дойти до мышей, обкладывая запретами и штрафами даже самые мелкие экономические связи России с другими странами.

Но делать это до бесконечности в ущерб интересам США Вашингтон не желает. Очевидно, Рубио хочет послать европейцам сигнал: нас, американцев, не устраивает, что антироссийские санкции начинают сильно бить по нам, обходиться слишком дорого нашему бюджету и бизнесу. Усиливайте ваши собственные европейские санкции, а мы твердо намерены больше не терять на этом деле деньги».

«При Трампе США в основном лишь выполняли в отношении России те санкции, которые были приняты еще при Байдене. Меры против «Лукойла» и «Роснефти» – это новые шаги, и Трамп явно рассчитывал, что они помогут продавить позиции России. Но Москва не испугалась этих «адских санкций» Трампа, чем он оказался неприятно удивлен. Деньги потеряны, а результата нет!

Слова Рубио как подчиненного Трампу дипломата — это знак: в области санкционного давления наступает стабилизация, дальше США идти не готовы. Но возможно новое давление в других областях. Например, в поставках американского оружия киевскому режиму».