Си Цзиньпин отказался ехать на G20 вслед за Путиным и Трампом

Саммит «Большой двадцатки» в ЮАР оказался на грани провала: вслед за президентами России и США от участия в нем отказался и председатель КНР Си Цзиньпин. Таким образом, впервые в истории G20 встреча пройдет без лидеров трех самых могущественных стран мира, сообщает немецкое издание Die Zeit.

Как заявили в МИД Китая, вместо Си Цзиньпина в Йоханнесбург в конце ноября отправится премьер Госсовета Ли Цян. Ранее о своем отсутствии объявил президент России Владимир Путин, которого представит заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

Наиболее скандальным стал отказ президента США Дональда Трампа, который не только не поедет сам, но и угрожает полным бойкотом саммита со стороны американской делегации. Трамп открыто критикует ЮАР за «дискриминацию белых меньшинств», а также за поданный в суд иск против союзника США, Израиля, по обвинению в геноциде.

В результате встреча мировых лидеров рискует превратиться во встречу вторых лиц, что ставит под вопрос ее статус и эффективность. При этом в следующем году председательство в G20 перейдет к США, и Дональд Трамп уже объявил о намерении провести следующий саммит в собственном гольф-клубе.