Министр иностранных дел США выразил обеспокоенность по поводу насилия сионистов на Западном берегу

13 ноября 2025 - 10:24
News ID: 1749901
Source: ABNA
Насилие со стороны сионистов на Западном берегу также вызвало обеспокоенность министра иностранных дел США.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», Марко Рубио, министр иностранных дел США, в ответ на насилие сионистов на Западном берегу заявил: «Мы обеспокоены развивающимися событиями на Западном берегу, которые могут затмить и подорвать наши действия в Газе».

Относительно Судана он также подчеркнул: «Поставки оружия Силам быстрой поддержки (СБП) в Судане должны быть прекращены».

Госсекретарь США пояснил: «СБП не соблюдают свои обязательства, и поставки оружия им должны быть предотвращены».

Он добавил: «Мы оказываем давление на страны, поддерживающие СБП, чтобы они прекратили поставлять оружие этим силам».

Рубио заявил: «Нарушения со стороны СБП являются организованными, и утверждения о том, что эти действия совершаются неорганизованными элементами, не соответствуют действительности».

Министр иностранных дел США также сказал: «СБП были замешаны в совершении преступлений против гражданского населения, включая изнасилования женщин».

В другой части своего выступления Рубио затронул вопрос Венесуэлы и заявил: «Режим Николаса Мадуро в Венесуэле является террористическим и связанным с наркотиками, и президент Трамп предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности Америки».

В то время как Мадуро в ответ Рубио заявил: «Ведутся кампании, направленные на попытку очернить облик Венесуэлы и ее революции, и это то, что империализм и американские разведывательные организации делали [в прошлом] и делают [сейчас]».

