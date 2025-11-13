Проведение учений противовоздушной обороны в Венесуэле

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Евроньюс», Венесуэла со вторника начала широкомасштабные военные учения с целью защиты своего воздушного пространства от любого возможного внешнего посягательства. В этих учениях участвуют армия, народные силы и полиция.

Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы, заявил во время учений в Каракасе: «Независимо от типа, интенсивности или масштаба угрозы, мы полны решимости защищать свою Родину».

Эти военные маневры проводятся на фоне обострения напряженности между Каракасом и Вашингтоном в последние недели. Администрация Трампа отдала приказ об отправке военных кораблей к побережью Венесуэлы и за последние месяцы провела несколько воздушных атак в Карибском регионе.

Согласно сообщениям, с начала операции правительства США в Карибском море в результате 19 воздушных атак в регионе погибли по меньшей мере 75 человек.