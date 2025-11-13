  1. Home
Проведение учений противовоздушной обороны в Венесуэле

13 ноября 2025 - 10:24
Министр обороны Венесуэлы заявил во время учений противовоздушной обороны страны, что они готовы противостоять любой угрозе.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Евроньюс», Венесуэла со вторника начала широкомасштабные военные учения с целью защиты своего воздушного пространства от любого возможного внешнего посягательства. В этих учениях участвуют армия, народные силы и полиция.

Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы, заявил во время учений в Каракасе: «Независимо от типа, интенсивности или масштаба угрозы, мы полны решимости защищать свою Родину».

Эти военные маневры проводятся на фоне обострения напряженности между Каракасом и Вашингтоном в последние недели. Администрация Трампа отдала приказ об отправке военных кораблей к побережью Венесуэлы и за последние месяцы провела несколько воздушных атак в Карибском регионе.

Согласно сообщениям, с начала операции правительства США в Карибском море в результате 19 воздушных атак в регионе погибли по меньшей мере 75 человек.

