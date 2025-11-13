  1. Home
Версия России об основных темах консультаций Лаврова и Арагчи

13 ноября 2025 - 10:21
News ID: 1749893
Source: ABNA
Москва заявила об итогах консультаций между министрами иностранных дел Ирана и России: Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по текущим двусторонним и региональным вопросам.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на агентство «Спутник», Министерство иностранных дел России сегодня, в среду, опубликовало заявление, в котором говорится: «Состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи».

В заявлении, опубликованном МИД России по этому поводу, отмечается: «Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по текущим двусторонним и региональным вопросам».

Далее в заявлении добавлено: «В ходе этих телефонных консультаций министры иностранных дел Ирана и России также призвали Кабул и Исламабад продолжить переговоры для урегулирования разногласий дипломатическими методами и с помощью диалога».

