Китайская компания готова запустить завод по производству солнечных панелей в Пакистане

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на пакистанскую газету Dawn, китайская компания «Hebei Johong» заявила о своей готовности открыть крупный завод по производству солнечных панелей в Пакистане.

Ван Цзяньбинь, представитель компании «Hebei Johong», на встрече с пакистанскими чиновниками объявил о заинтересованности компании в многомиллиардных инвестициях в области солнечной энергетики и передовых технологий.

Кайсер Ахмад Шейх, министр инвестиций Пакистана, также приветствовал китайские инвестиции в «зеленые» и рабочие места создающие отрасли во время встречи, назвав отношения между Исламабадом и Пекином стратегическими.

Отношения между Китаем и Пакистаном в последние годы значительно улучшились. Пекин всегда заявлял, что считает Исламабад стратегическим партнером в регионе и стремится расширить инвестиции в эту страну.

Пакистан также использовал свои отношения с Китаем для развития своей экономики и использует эти отношения в качестве рычага давления в отношениях с Индией и США.