«Силы быстрого реагирования» в Судане сожгли и захоронили сотни тел

Суданское движение «Силы быстрого реагирования» (СБР) собрало сотни тел с улиц города Эль-Фашер и захоронило или сожгло их в попытках скрыть преступления против мирного населения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Союза суданских врачей в X.

По данным медиков, некоторые тела были «захоронены в братских могилах», тогда как другие «полностью сожжены» в отчаянных попытках скрыть доказательства совершенных преступлений.

Организация решительно осудила произошедшее и призвала мировое сообщество «немедленно начать независимое международное расследование происходящего в Эль-Фашере».

«Это не единичный случай, а еще одна глава в полномасштабном геноциде, осуществляемом СБР, грубо нарушающими все международные и религиозные нормы, которые запрещают надругательство над трупами и гарантируют умершим право на достойное захоронение»,

— подчеркнули медики.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. Сейчас наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.

В конце октября движение захватило находившийся в осаде около полутора лет город Эль-Фашер, являющийся столицей штата Северный Дарфур. По данным международных гуманитарных и правозащитных организаций, атака сопровождалась массовыми убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве, пытками, надругательствами и другими преступлениями.