Раздражителей очень много: Сергей Лавров объяснил, почему переговоры с США забуксовали

Администрации Дональда Трампа, видимо, пока не удалось уговорить просроченного Зеленского перестать мешать мирному урегулированию. Дискуссия с США в любом случае не сводится к одному аспекту. Однако Москва не станет в публичном пространстве раскрывать все детали продолжающихся переговоров с Вашингтоном.

15 августа на Аляске, отметил Лавров, американцы заверили нашу делегацию, что смогут добиться, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. «Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», — предположил министр.

Сейчас Москва ждет от Вашингтона подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе: «При этом акцентирую: несмотря на их — по сути — компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это».

Дискуссия охватывает широкий спектр тем. Контакты не сводятся к одному аспекту: «Хотя именно так пытаются изображать переговоры некоторые журналисты и эксперты, что в корне неверно».

Лавров для особо непонятливых на Западе в очередной раз заявил: завершение конфликта невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин.

И все же встреча с Рубио, которую анонсировали некоторое время назад западные СМИ, пока так и не состоялась. Что этому мешает?

«Раздражителей в российско-американских отношениях очень много, — прояснил ситуацию Лавров. — Разгребать завалы придется еще долго».

Но это не означает, что диалог прерван. Он идет, но не так быстро, как хотелось бы.

«Мы с госсекретарем Рубио понимаем необходимость регулярного общения, — резюмировал Лавров. — Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону. Готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется».

Но в Европе тем временем продолжают заявлять, что собираются и дальше поддерживать режим Зеленского. Для этого лидеры ЕС намерены передать Киеву замороженные российские активы. Каким будет ответ России?

В любом случае ответ России будет адекватным. При этом Лавров считает, что «в Брюсселе и других западных столицах еще могут образумиться и отказаться от планируемой авантюры».