Посол России в Судане рассказал о ситуации в Хартуме после освобождения

Только отдельные ведомства правительства Судана, которое из-за войны переместилось на восток - в Порт-Судан, смогли открыть временные представительства в освобожденном от повстанцев из "Сил быстрого реагирования" почти восемь месяцев назад Хартуме, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Андрей Черновол.

"Для законного правительства возвращение в Хартум имеет серьезное внутриполитическое значение. Местные официальное лица неоднократно озвучивали различные сроки переезда, однако пока лишь отдельным ведомствам удалось открыть временные представительства в освобожденной столице. К сожалению, в силу объективных причин процесс восстановления идет не так быстро, как всем хотелось бы", - отметил он.

Посол указал, что требуется дополнительное время и существенные финансовые вложения, чтобы вернуть к полноценной жизни огромный мегаполис, "насчитывавший до войны 12-14 миллионов жителей" - более четверти населения страны - и обеспечивавший "до 80% производственных мощностей республики".

С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией . Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.