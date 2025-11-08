Лавров рассказал детали о поручении Путина по ядерным испытаниям

Общественности будет объявлено об итогах работы над предложениями о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям по поручению президента РФ, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

"О результатах общественность будет проинформирована", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую тему.

В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.