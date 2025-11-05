В Судане продолжаются массовые убийства. Реки крови видны из космоса

Реки крови и тела видны на снимках из космоса после захвата Эль-Фашера в Судане военизированной группировкой «Силы быстрого реагирования» (СБР

С момента вторжения СБР в город, 23 октября, продолжают поступать сообщения о массовых убийствах мирного населения, изнасилованиях, грабежах, похищениях и нападениях на гуманитарных работников.

По данным ООН, почти 500 человек, среди которых были пациентки и их родственники, были убиты в больнице Саудовского родильного центра в Эль-Фашире, и это лишь один из многочисленных случаев нападений на больницы.

Повстанцы начали убивать мирных жителей с такой жестокостью, что спутник заснял из космоса кадры, на которых видно, как земля пропитывается кровью.

В недавнем заявлении ООН также говорится, что более 21 млн человек в Судане прямо сейчас сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, и страна сейчас находится на пороге масштабного голода.

«По данным анализа, условия голода сохраняются в городах Эль-Фашер в Северном Дарфуре и Кадугли в Южном Кордофане, где семьи вынуждены питаться листьями, кормом для животных и травой. Около 375 тысяч человек по всей стране находятся в ситуации, которая соответствует пятой фазе "катастрофической" нехватки питания. Это значит, что люди находятся на грани голодной смерти», — говорится в сообщении ООН.

«Массовое насилие в отношении женщин и детей, нападения на безоружных гражданских лиц и серьезные препятствия гуманитарной деятельности причиняют непомерные страдания населению, уже измученному долгими месяцами конфликта», — сказал он, призвав международное сообщество «вмешаться решительно и щедро, чтобы оказать помощь и поддержать тех, кто прилагает все усилия для спасения людей».

Эль-Фашер находился в осаде почти полтора года и оставался последним укрепленным пунктом суданской армии в регионе Дарфур. 26 октября город был захвачен боевиками СБР.