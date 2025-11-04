Как сообщает информационное агентство «Абна», Захран Мамдани, кандидат от Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка, заявил в интервью CNN, что Трамп и Маск поддерживают Эндрю Куомо, потому что тот будет марионеткой в их руках.

Он добавил: «Жители Нью-Йорка не хотят видеть в здании мэрии человека, который будет реализовывать программы Трампа и подражать ему».

Мамдани заявил: «300 миллионов долларов, которые тратятся на строительство бального зала в Белом доме, могут покрыть расходы на Программу дополнительной продовольственной помощи для 100 000 жителей Нью-Йорка. И это при том, что Трамп пытается затруднить американцам покупку продуктов питания».

Он заявил: «Трамп не имеет права определять, какой город или штат заслуживает получения своего бюджета. Мы будем бороться за получение этих финансовых средств».

Президент США Дональд Трамп пригрозил ограничить федеральную финансовую поддержку, предназначенную для Нью-Йорка, в случае победы кандидата-мусульманина от Демократической партии Захрана Мамдани на выборах мэра.