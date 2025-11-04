Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на агентство новостей «Кудс», Даниэль Хаклаки, сионистский эксперт в области конституционного и уголовного права, опубликовал статью на сионистском веб-сайте «Время Израиля», в которой рассмотрел «признаки разрушения сионистского режима» и написал, что нынешний правый кабинет движется к полному разрушению из-за своих преступлений против палестинцев и растущего внутреннего коллапса в сионистских институтах.

Хаклаки пояснил, что первый признак – это ежедневные убийства, совершаемые оккупационной армией в секторе Газа. Он указал, что более ста палестинцев, включая детей и младенцев, были убиты (стали мучениками) в последние дни [после прекращения огня в Газе] в результате интенсивных бомбардировок.

Он, насмехаясь над сообщением сионистских СМИ о «гибели более ста террористов», написал: «Неужели дети и младенцы стали террористами?»

Второй признак этого разрушения, по мнению Хаклаки, — это сокрытие сионистскими СМИ зверств, которые переживают палестинцы в Газе. Эти СМИ оправдывают убийства гражданских лиц в Газе, умышленно игнорируя истину и даже искажая ее.

Он подчеркнул, что те же самые СМИ скрывают ежедневные насильственные преступления против палестинских семей, пастухов и сборщиков оливок на Западном берегу, в то время как солдаты «аморальной израильской армии» действуют заодно с поселенцами или становятся соучастниками их преступлений своим молчанием.

Хаклаки указал, что третий признак разрушения на оккупированных территориях – это преднамеренное нарушение судебной системы, поскольку пропагандистская машина Нетаньяху превратила жизнь свидетелей против него в ходе судебного процесса в ад. В то же время он пытается изменить ход суда с помощью лжесвидетелей. Он назвал это систематическое искажение частью коррумпированной системы, которая подрывает независимость судебной власти сионистского режима и попирает верховенство закона.

Четвертым признаком он назвал продолжающийся коллапс институтов кабинета министров через коррупционные законы, целью которых является создание диктатуры и иммунитета Нетаньяху от судебного преследования.

Он предупредил, что Израиль движется к «политическому и юридическому цирку», который уничтожит все балансы. Эта ситуация продолжается с назначением «показушного» и слабого генерального прокурора для остановки текущего судебного процесса.

Сионистский писатель добавил, что пятый признак – это завершение доминирования Нетаньяху над исполнительной и законодательной властью и его приближение к полному доминированию над судебной системой.

Он уточнил, что будущий Кнессет даст политикам абсолютную власть в назначении судей Верховного суда, что означает, что Нетаньяху не будет отстранен и останется у власти до 2026 года.

В заключение Хаклаки написал, что происходящее – это не шутка, а реальность, движущаяся к катастрофе. Он добавил, что зверства в Газе и на Западном берегу и крах Тель-Авива в результате диктатуры образуют «катастрофическое сочетание».