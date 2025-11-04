Пезешкиан: Оборонная мощь страны сегодня несравнима с той, что была до 12-дневной войны

Как сообщает информационное агентство «Абна», Масуд Пезешкиан в понедельник, 3 ноября 2025 года (12 آبان 1404), на встрече с губернатором и членами собрания представителей провинции Керман назвал инфляцию одной из самых серьезных проблем страны сегодня и заявил: Необоснованное расширение государственной структуры является одной из основных причин инфляции в стране, и пока этот коренной фактор не будет устранен, побороть инфляцию будет чрезвычайно сложно.

Президент назвал повторяющиеся просьбы о повышении уровня административного деления одной из причин продолжающегося увеличения административной структуры страны и добавил: Вместо использования современных методов и инструментов для повышения эффективности системы управления страной, мы думали, что можем решить проблемы, добавляя сотрудников и менеджеров, в то время как этот метод только усугубил проблемы.

Подчеркнув, что для решения проблемы необходимо начать с себя, Пезешкиан заявил: Мы должны начать реформировать структуру и управлять потреблением в наших собственных домах и офисах. Многочисленные административные офисы, большие комнаты, много неиспользуемого пространства, много яркого света, необходимость вентиляции и обогрева и охлаждения этих пространств летом и зимой налагают огромные расходы на страну, значительную часть которых можно контролировать.

Президент назвал единственным выходом из нынешней неблагоприятной ситуации использование всех возможностей страны с опорой на согласие и сплоченность, и заявил: Были начаты соответствующие меры, основанные на коренных решениях для устранения дисбалансов. Например, чтобы устранить дисбаланс бензина, мы стремимся значительно сократить необходимость передвижения автомобилей по внутригородским и междугородним маршрутам за счет оптимального использования железнодорожной сети страны. В прошлый четверг я провел подробный осмотр железнодорожных мощностей провинции Тегеран в этом направлении.

Пезешкиан добавил: Верно, что помимо всех внутренних проблем и дисбалансов, мы также сталкиваемся с усилением давления и санкций, но если мы должным образом используем потенциал многочисленных соседей страны, мы определенно можем нейтрализовать санкции и даже превратить их в серьезные возможности для укрепления регионального сотрудничества, а также укрепления сплоченности стран региона.

Президент, заявив, что враг стремится к распаду и ослаблению Ирана и других исламских стран, подчеркнул: Исламские страны должны быть едины против своих врагов. Исламская Республика Иран никоим образом не стремится к войне и конфликту, но наша сегодняшняя оборонная мощь несравнима с той, что была до 12-дневной навязанной войны, и если враг совершит ошибку, он получит быстрый, сокрушительный и болезненный ответ.