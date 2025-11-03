  1. Home
  2. Новости Азии и Ближнего востока

Число пострадавших после землетрясения в Афганистане возросло

3 ноября 2025 - 20:54
News ID: 1746272
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Число пострадавших после землетрясения в Афганистане возросло

Сильное землетрясение произошло минувшей ночью на севере страны

На севере Афганистана число погибших в результате землетрясения, как сообщает новостной портал Tolo news со ссылкой на ВОЗ, увеличилось до 27 человек. Число пострадавших приближается к 900.

Сильное землетрясение произошло минувшей ночью на севере страны. Оно, по данным регионального бюро ВОЗ, «унесло жизни как минимум 27 человек и ранило более 850».

Организация направила в районы бедствия команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов. Спасательные операции и извлечения пострадавших из-под завалов продолжаются, то есть существует вероятность увеличения числа жертв.

ВОЗ предупредила: ситуация в пострадавших от землетрясения районах критическая.

Your Comment

You are replying to: .
captcha