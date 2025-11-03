Число пострадавших после землетрясения в Афганистане возросло

На севере Афганистана число погибших в результате землетрясения, как сообщает новостной портал Tolo news со ссылкой на ВОЗ, увеличилось до 27 человек. Число пострадавших приближается к 900.

Сильное землетрясение произошло минувшей ночью на севере страны. Оно, по данным регионального бюро ВОЗ, «унесло жизни как минимум 27 человек и ранило более 850».

Организация направила в районы бедствия команды медиков-реаниматологов и хирургов-травматологов. Спасательные операции и извлечения пострадавших из-под завалов продолжаются, то есть существует вероятность увеличения числа жертв.

ВОЗ предупредила: ситуация в пострадавших от землетрясения районах критическая.