Бюджет Франции на 2026 год в тупике; Лекорню между налоговым кризисом и угрозой падения

Амирхоссейн Могими: В то время как рассмотрение проекта бюджета на 2026 год в Национальном собрании Франции вступило в решающую стадию, острые разногласия между партиями поставили правительство Себастьяна Лекорню перед политическим кризисом. Споры вокруг «налоговой справедливости», налога на недвижимость и наследство, а также неожиданные голоса ультраправой партии «Национальное объединение» поставили принятие бюджета под вопрос.

В понедельник утром Национальное собрание Франции возобновило рассмотрение «доходной» части проекта бюджета на 2026 год. Более 2400 поправок все еще ожидают рассмотрения, и правительство предпринимает интенсивные консультации, чтобы сохранить свое хрупкое большинство в парламенте. Премьер-министр Себастьян Лекорню сегодня встретится с руководителями парламентских групп, чтобы найти способ разрядить обстановку и продолжить процесс принятия бюджета. В случае сохранения тупика, рассмотрение бюджета может быть временно приостановлено, и депутаты перейдут к рассмотрению проекта бюджета социального обеспечения.

В центре этих разногласий находится вопрос «налоговой справедливости», включая предложенные поправки о налоге на прирост стоимости недвижимости и наследство. Правительство пытается найти новые доходы для покрытия бюджетного дефицита, но эти меры столкнулись с широким противодействием внутри и за пределами парламента.

Тем временем, партия «Национальное объединение», связанная с Марин Ле Пен, удивила политических наблюдателей, проголосовав за последние 24 часа за введение в общей сложности 34 миллиардов евро новых налогов. Эта партия, которая обычно выступает против повышения налогов, на этот раз сформировала временную коалицию с социалистами, центристами (MoDem) и группой Liot и поддержала принятие поправки о преобразовании налога на имущественное богатство (IFI) в налог на непродуктивное богатство.

Этот шаг, хотя и не помог правительству, демонстрирует нестабильность и непредсказуемый состав парламентских коалиций Франции. Спустя три недели после его повторного назначения на пост премьер-министра Себастьян Лекорню проходит самое трудное политическое испытание. В интервью газете Le Parisien он сказал: «Это гонка на выносливость, в которой мы можем упасть в любой момент».

Лекорню в реалистичном тоне подчеркнул, что выживание его правительства зависит от решения оппозиции, и если они захотят свергнуть правительство, это произойдет. Правительство пытается найти баланс между налоговой справедливостью, удовлетворением среднего класса и политической стабильностью, но нынешняя атмосфера в парламенте показывает, что нет устойчивой коалиции для преодоления этого критического этапа. Если сегодняшние переговоры премьер-министра с руководителями групп не принесут результатов, сценарий временной приостановки бюджета или даже падения правительства не будет неожиданным.