Силы СБР в первые дни после захвата Эль-Фашера убили 300 женщин

2 ноября 2025 - 22:16
– Силы быстрого реагирования (СБР) в первые дни после захвата города Эль-Фашер убили 300 женщин. Об этом сообщила государственный министр Судана по вопросам социальной защиты Селима Исхак.

Как только СБР вошли в Эль-Фашер, в первые 48 часов были убиты 300 женщин, заявила министр. «То, что произошло в Эль-Фашере, является целенаправленной этнической чисткой и крупным преступлением, в котором все стороны соучаствовали своим молчанием», - добавила она.

По словам Исхака, семьи в Эль-Фашере продолжают подвергаться пыткам, унижениям и сексуальному насилию.

Вооруженный конфликт в Судане вспыхнул 15 апреля 2023 года между армией под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования во главе с Мохаммедом Хамданом Дагало. Причиной столкновений стала борьба за власть и разногласия по вопросу интеграции сил СБР в состав армии после переворота 2021 года. Международные посреднические усилия по прекращению конфликта до сих пор не увенчались успехом.

