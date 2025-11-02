Силы СБР в первые дни после захвата Эль-Фашера убили 300 женщин

Как только СБР вошли в Эль-Фашер, в первые 48 часов были убиты 300 женщин, заявила министр. «То, что произошло в Эль-Фашере, является целенаправленной этнической чисткой и крупным преступлением, в котором все стороны соучаствовали своим молчанием», - добавила она.

По словам Исхака, семьи в Эль-Фашере продолжают подвергаться пыткам, унижениям и сексуальному насилию.

Вооруженный конфликт в Судане вспыхнул 15 апреля 2023 года между армией под командованием Абдель Фаттаха аль-Бурхана и силами быстрого реагирования во главе с Мохаммедом Хамданом Дагало. Причиной столкновений стала борьба за власть и разногласия по вопросу интеграции сил СБР в состав армии после переворота 2021 года. Международные посреднические усилия по прекращению конфликта до сих пор не увенчались успехом.