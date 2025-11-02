Зачем Трампу Нигерия: США готовят вторжение в богатую нефтью страну под видом «защиты христиан»

Трамп призвал руководство Нигерии поторопиться, иначе США решат проблему «быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как отморозки-террористы нападают на наших дорогих христиан». Президент Нигерии Бола Тинубу готовится к встрече с Трампом в ближайшие дни, чтобы оспорить обвинения президента США.

Ни Трамп, ни Круз не пояснили причин внезапного интереса к Нигерии, как и не указали откуда взялась статистика, на которую они ссылаются. Британская газета Independent сомневается в объективности приведенных данных. Издание указывает, что 220-миллионное население Нигерии практически поровну поделено на христиан и мусульман. Страна на протяжении многих лет страдает от нападений различных экстремистских организаций, включая запрещенную в России группировку «Боко Харам», которая стремится навязать стране радикальную интерпретацию исламского закона и регулярно совершает нападения на христиан и «неправильных» в их понимании мусульман. Согласно данным американской программы мониторинга мест и событий вооруженных конфликтов ACLED, в период с января 2020 года в Нигерии совершено 11 862 нападения на мирных жителей, в результате которых погибло 20 409 человек. Из этих атак только 385 были целенаправленными на христиан. За этот же период зафиксировано 196 нападений на мусульман, но превалирующая доля нападений является террором против мирного населения, не нацеленного на конкретные религиозные группы.

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения Трампа и заявил, что они не отражают реального положения дел: «Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Нигерия — страна с конституционными гарантиями защиты граждан всех вероисповеданий».