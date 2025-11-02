Предупреждение "Врачей без границ" о судьбе десятков тысяч мирных жителей в Судане

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на "Аль-Маядин", "Врачи без границ" предупредили об опасностях, угрожающих десяткам тысяч перемещенных гражданских лиц в Эль-Фашере после нападения на этот район со стороны Сил быстрого реагирования (Rapid Support Forces, RSF).

Согласно этому отчету, на фоне продолжающихся убийств в Судане и предотвращения доступа мирных жителей к безопасным районам, организация "Врачи без границ" выразила глубокую обеспокоенность судьбой десятков тысяч суданских граждан в городе Эль-Фашер.

Организация добавила, что новые спутниковые снимки показывают шокирующие сцены массовых убийств на севере Дарфура.

Организация Объединенных Наций также заявила, что более 65 000 человек были вынуждены бежать из города Эль-Фашер с прошлого воскресенья; при этом десятки тысяч человек по-прежнему заблокированы внутри города. До указанного нападения в городе проживало не менее 260 000 человек.