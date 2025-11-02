Реакция Нигерии на угрозы Дональда Трампа

Как сообщает агентство ABNA со ссылкой на «Аль-Джазиру», правительство Нигерии в ответ на недавние угрозы президента США Дональда Трампа заявило, что продолжит свои усилия по борьбе с экстремизмом. Эти заявления прозвучали после того, как Дональд Трамп обвинил Нигерию в создании угрозы для христиан и под этим предлогом включил эту страну в список особого наблюдения.

Министерство иностранных дел Нигерии опубликовало заявление по этому поводу, в котором говорится: «Федеральное правительство Нигерии будет продолжать защищать всех граждан, независимо от расы, убеждений или религии».

В заявлении добавлено, что Нигерия — это религиозная страна, которая уважает веру, терпимость, разнообразие и инклюзивность, в соответствии с уставами международного порядка.

В пятницу Трамп объявил, что Нигерия, крупнейший производитель нефти и самая густонаселенная страна Африки, была включена в список «стран, вызывающих особую озабоченность», которые нарушают свободу вероисповедания, наряду с такими странами, как Китай, Мьянма, Северная Корея, Россия и Пакистан.

Трамп ранее включал Нигерию в этот список во время своего первого президентского срока, но его преемник-демократ, Джо Байден, исключил ее из этого списка в 2021 году.

Трамп написал в социальных сетях: «Христианство в Нигерии сталкивается с экзистенциальной угрозой. Тысячи христиан убиты, и исламистские экстремисты несут ответственность за эти убийства».

Нигерия имеет более 200 этнических групп, исповедующих христианство, ислам и другие традиционные религии. Нигерия долгое время была свидетелем широкомасштабной волны насилия, особенно против шиитов, и эти репрессии не встречали противодействия со стороны сменявших друг друга правительств США.