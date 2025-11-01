"Давайте растянем удовольствие": Захарова рассказала, как "Буревестник" напугал западные страны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию западных стран на демонстрацию российской ракеты "Буревестник", отметив, что они испытывают смесь удивления и тревоги. Об этом дипломат заявила на международном научно-туристическом форуме "Открой АТОМ".

Захарова подчеркнула, что демонстрация новых российских вооружений вызывает у западных государств смесь удивления и тревоги. Они опасаются технологий, которые Россия сможет показать в будущем. Представитель МИД отметила: "Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на шуточное предложение о проведении дополнительных испытаний российского оружия "Посейдон" на территории Бельгии. Политик ответил кратко, предупредив, что в случае реализации такой идеи Бельгия может полностью прекратить свое существование.