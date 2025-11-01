Победа президента Танзании на выборах с почти 100% голосов

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), Избирательная комиссия Танзании объявила об абсолютной победе президента страны Самии Сулуху Хасан на третий срок подряд на президентских выборах после нескольких дней жестоких столкновений в стране.

Согласно объявлению комиссии, Самия Сулуху Хасан набрала 97,66% голосов.

Объявление об абсолютной победе Самии Сулуху Хасан с почти 100% голосов произошло на фоне жестоких и кровавых протестов, начавшихся в стране три дня назад.

По сообщению Sputnik, ожидается, что после объявления окончательных результатов инаугурация Сулуху состоится в ускоренном порядке сегодня, в субботу.