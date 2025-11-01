Северная Корея: Ядерное разоружение Корейского полуострова — это «тщетная иллюзия»

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на южнокорейское информационное агентство «Рёнхап», Северная Корея в субботу назвала идею ядерного разоружения на Корейском полуострове «тщетной иллюзией» и «недостижимой мечтой».

Это заявление было сделано за несколько часов до того, как правительство Южной Кореи объявило, что президент страны Ли Джэ Мён обсудит этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Рёнхап» сообщило, что встреча лидеров двух стран должна состояться сегодня (в субботу) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в городе Кёнджу на юго-востоке Южной Кореи.

Администрация президента Южной Кореи также заявила, что вопрос ядерного разоружения Корейского полуострова станет одной из главных тем переговоров между двумя президентами.

Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на Госдепартамент США сообщало, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи по-прежнему сосредоточена на ядерном разоружении Пхеньяна.