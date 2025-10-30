  1. Home
Захарова назвала условие возобновления диалога России с Японией

30 октября 2025 - 23:08
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 октября заявила, что возобновление полноценного диалога с Японией возможно лишь после отказа Токио от антироссийской политики.

«У нас есть свой принципиальный подход, и он тоже звучит не ново. <...> Мы неоднократно заявляли и раньше, что путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам», — подчеркнула Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что в недавнем выступлении японского премьера не прозвучало ничего нового в подходе к отношениям с Россией. По ее словам, именно недружественная позиция Японии привела двустороннее сотрудничество в тупик, и ответственность за это лежит на японской стороне.

Даже несмотря на их отсутствие, турпоток между странами существенно растет второй год подряд

Накануне сообщалось, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити отказала президенту США Дональду Трампу в запрете импорта российских энергоносителей. Уточнялось, что данный вопрос был поднят во время двусторонней встречи лидеров. Такаити попыталась объяснить Трампу важность продолжения энергетических закупок для страны.

