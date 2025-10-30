Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске,

Российское командование готово прекратить боевые действия на 5-6 часов

Речь идет об участках боевых действий в Красноармейске, Димитрове и Купянске. При необходимости российское командование готово прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов. Армия России также обеспечит коридоры беспрепятственного въезда и выезда представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, если будут даны гарантии безопасности как для самих журналистов, так и для российских военнослужащих.