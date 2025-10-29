Россия провела испытания самого мощного оружия в мире: Владимир Путин рассказал о «Посейдоне» и «Сарматах»

В гости к героям глава государства пришел не с пустыми руками. Войдя, Путин держал по иконе. С первой на бойцов смотрел святой Князь Владимир, Креститель Руси. На второй - Георгий Победоносец, вечный символ победы добра над злом.

Образы президенту передал командующий одной из группировок на день рождения, 7 октября. Путин тут же пообещал встретиться с теми, кто сделал такой особенный подарок.

Один из бойцов, сделавших подарок - младший сержант 127-й отдельной бригады разведки Руслан Колыванов - до сих пор не восстановился от раны. Но президент лично зашел к нему в палату, чтобы пожать руку и сказать самые теплые слова.

После всех теплых слов, раненым солдатикам принесли чай и угощения. Ребята с радостью уместились в небольшой комнатке. Путин сел за стол вместе с ними - чтобы ответить на все вопросы бойцов.

Путин рассказал о преимуществах ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем

Внутри «Буревестника» - небольшая ядерная двигательная установка. По мощности она сопоставима с атомным реактором подводной лодки. Но в тысячу раз меньше. В тысячу раз! - сказал президент

- Вы должны это знать. Вчера провели ещё одно испытание - безэкипажного подводного дрона «Посейдон». Он тоже оснащен ядерной энергетической установкой, но здесь она не в тысячу раз меньше, а в сто. Зато мощность «Посейдона» значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат», - сказал Путин.

Ни у одной страны в мире нет сравнимого по силе оружия, добивал президент. Да и «Сармат» еще не выпущен в серию и не установлен.

В чем дело? Зачем России нужна такая мощная демонстрация силы?

Ответ на этот вопрос, вероятно, мы узнаем в ближайшие полгода-год.