Посол Китая в Иране: США наносят серьёзный удар по международной торговле, возводя «стены»

В ответ на вопрос журналиста ИРНА о давлении США на Китай и Иран и мерах Пекина для противодействия таким угрозам, дипломат отметил, что современное международное сообщество сталкивается с ростом односторонних подходов и сопротивлением процессам глобализации.

«Некоторые страны, такие как США, не только возводят стены, но и наносят серьёзный удар по международной торговле. Тем не менее Китай по-прежнему поддерживает глобализацию экономики», — подчеркнул посол.

Он добавил, что Китай выступает за многополярный и упорядоченный мир и считает глобализацию экономики необходимой для устойчивого развития. В рамках этой политики Пекин продвигает открытость, реформирует инвестиционные правила и активно расширяет международное сотрудничество.

«В последние годы Китай развивает политику открытых дверей, поддерживает многосторонние инициативы и стимулирует развитие и инновации в торговле», — отметил дипломат, подчеркнув, что эти меры получили положительный отклик от всех стран мира.