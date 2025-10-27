Лавров и глава МИД КНДР подтвердили приверженность договору о стратпартнерстве

Главы МИД России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи во время встречи в Москве подтвердили приверженность выполнению Договора о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба российского МИДа на своем сайте.

«Министры подтвердили твердую приверженность выполнению положений подписанного лидерами двух стран по итогам Пхеньянского саммита Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — указано в сообщении.

Стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время встреч президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне 2024 года в Пхеньяне и на полях мероприятий по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Кроме того, Лавров и Цой Сон Хи проанализировали текущую международную ситуацию, указав, что главной причиной роста напряженности в мире являются «агрессивные действия США и их союзников». Россия выразила полную поддержку мерам КНДР по защите суверенитета и безопасности страны. По оценке МИД РФ, итоги переговоров укрепят российско-корейские отношения, которые вышли на «качественно новый союзнический уровень».

В этот же день с Цой Сон Хи также встретился Путин. В начале встречи российский лидер передал свои наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Глава МИД КНДР заверила, что передаст слова президента РФ.

До этого в ходе переговоров Лавров отметил, что Россия никогда не забудет подвиги военных КНДР в Курской области. По его словам, действия солдат и офицеров еще больше скрепят узы дружбы и исторической общности России и КНДР в общей борьбе за справедливость.