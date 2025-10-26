«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — заявил Лавров.

Глава МИДа напомнил, что вскоре после смены власти на Украине в 2014 году замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в американском конгрессе признала, что Вашингтон выделил около $5 млрд на поддержку данных событий.

По его словам, на следующий день после прихода к власти новое украинское правительство отменило статус русского языка. Министр также подчеркнул, что смена власти в стране произошла на следующий день после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией.

«Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного совета Крыма», — добавил министр.

По словам Лаврова, в ответ на это народ Крыма отверг новую власть и провел референдум.

«Потом Донецк и Луганск сделали то же самое», — заключил он.

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик 1 октября сообщил, что глава всемирной организации выступает за право русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке и учить его.