Лавров указал на признание Россией независимости Украины

26 октября 2025 - 22:24
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Лавров указал на признание Россией независимости Украины

Россия признает независимость Украины, но выступает против попыток Киева уничтожить всё русское

«Вне всякого сомнения, мы признаем независимость Украины. Но мы и подумать не могли, что люди, живущие на перечисленных вами территориях, которые теперь закреплены в нашей Конституции, будут считаться второсортными», — заявил Лавров.

Глава МИДа напомнил, что вскоре после смены власти на Украине в 2014 году замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в американском конгрессе признала, что Вашингтон выделил около $5 млрд на поддержку данных событий.

По его словам, на следующий день после прихода к власти новое украинское правительство отменило статус русского языка. Министр также подчеркнул, что смена власти в стране произошла на следующий день после того, как Германия, Франция и Польша выступили гарантами соглашения между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией.

«Когда мы позвонили французам и немцам и сказали, ребята, вы же давали гарантию, а на следующее утро оппозиция захватила правительственные здания и так далее, те ответили, что демократия порой принимает неожиданные обороты. Интересно. Затем, конечно, вооруженные формирования были отправлены на штурм здания Верховного совета Крыма», — добавил министр.

По словам Лаврова, в ответ на это народ Крыма отверг новую власть и провел референдум.

«Потом Донецк и Луганск сделали то же самое», — заключил он.

Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик 1 октября сообщил, что глава всемирной организации выступает за право русскоязычных жителей Украины говорить на родном языке и учить его.

