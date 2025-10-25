Челночная дипломатия между Москвой и Вашингтоном продолжается, несмотря на все санкции. Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев приглашен в США для переговоров.

Как сообщил сам Дмитриев, прилетел в США он по специальному приглашению. И получено оно было давно. Так что этот визит - вовсе не реакция на последние события, а беседа, запланированная давно.

Кроме того, Дмитриев может передать приватные послания или предложения Путина и по другим важным вопросам мирного процесса: от условий по территориям до геополитических требований.

- Мы будем доносить до американских коллег, что нельзя становиться Байденами, нельзя следовать ложным подходам. Мы видим, что именно Украина затягивает переговоры. Именно Украина не хочет решать те проблемы, те накопившиеся вопросы, которые необходимо решать, чтобы прийти к долгосрочному миру. Срывает их по просьбе британцев и европейцев, которые хотят продолжения конфликта, - подытожил Дмитриев.

Остается лишь вопрос, насколько президенту США удастся лавировать между требованиями «партии войны» (в том числе в самих США, в лице госсекретаря Марко Рубио и республиканских депутатов, возглавляемых Линдси Грэмом, ) и голосом разума. Как минимум отчасти именно из-за этого президент США выбрал стратегию «качелей», когда один месяц он угрожает России, другой - ведет продуктивный диалог. Поэтому в ближайшее время можно и логично будет ждать даже некоторого «потепления» со стороны Вашингтона…