Путин назвал историческим подписание Конвенции ООН против киберпреступлений

Президент России Владимир Путин назвал подписание Конвенции ООН против киберпреступлений историческим событием.

Об этом говорится в приветствии участников церемонии подписания, которое зачитал в Ханое генпрокурор России Александр Гуцан.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия открыта для тесного международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Ранее Гуцан от имени России подписал в Ханое Конвенцию ООН против киберпреступности.