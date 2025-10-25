  1. Home
Путин назвал историческим подписание Конвенции ООН против киберпреступлений

25 октября 2025 - 14:25
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Президент России Владимир Путин назвал подписание Конвенции ООН против киберпреступлений историческим событием.

Об этом говорится в приветствии участников церемонии подписания, которое зачитал в Ханое генпрокурор России Александр Гуцан.

«Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Россия открыта для тесного международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Ранее Гуцан от имени России подписал в Ханое Конвенцию ООН против киберпреступности.

