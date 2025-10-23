Медведев: отмена саммита в Будапеште и новые санкции США — «акт войны»

Экс-президент России и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отмену саммита в Будапеште и новые санкции США против России. В своем Telegram-канале он назвал эти решения «актом войны» и заявил, что Америка окончательно стала противником России

Политик добавил, что в происходящем есть и «плюс»: теперь Россия может «долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам» без оглядки на переговоры. «Добиваться победы нужно на земле, а не за канцелярским столом», — подчеркнул он.

«США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России», — написал Медведев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины. По словам Медведева, такой тезис не работает, ведь после окончания боевых действий киевскому режиму придет конец. Политик отметил, что сам Владимир Зеленский понимает это.