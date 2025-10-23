  1. Home
«Ответ будет ошеломляющим»: Путин поставил Зеленского на место после угроз о поставке Tomahawk

23 октября 2025 - 20:37
Ответ России в случае ударов Tomahawk по территории страны будет серьезным, заявил президент России Владимир Путин.

Ответ России в случае ударов Tomahawk по территории страны будет серьезным, заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводит ТАСС, заявление украинского коллеги Владимира Зеленского о дальнобойном оружии является попыткой эскалации.

В случае, если Украина будет наносить удары дальнобойным оружием по РФ, ответ будет ошеломляющим, — подчеркнул Путин.

При этом президент США Дональд Трамп решил отказаться передавать Киеву ракетные комплексы Tomahawk. Глава Белого дома, считают аналитики, избежал возможной эскалации конфликта благодаря своему выбору.

Трамп заявлял, что в ближайшее время Киеву не следует рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Президент США, утверждал американский чиновник, дал такое обещание на встрече с Зеленским.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщение об отказе Трампа поставлять ВСУ крылатые ракеты Tomahawk. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальной информации от главы США, поскольку по этой теме не может быть формальных уведомлений.

