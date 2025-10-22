Россия не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений — МИД

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Россия не позволит втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы не позволим втянуть себя в очень дорогостоящую гонку вооружений», — заявил он на сессии в рамках вебинара «История и современность российской ядерной политики и публичной дипломатии в ядерной сфере», организованного Центром энергетики и безопасности при поддержке Фонда президентских грантов.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что «Россия усвоила уроки истории».

«Больше никаких подобных ловушек», — отметил Рябков. «Одно мы знаем точно: у нас есть возможности и ресурсы, чтобы защитить себя и продвигать свои интересы в любое время».