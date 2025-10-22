  1. Home
  2. Russian

Владимир Путин отдал команду запустить «Ярс» и «Синеву»: Ядерная триада России нанесла тренировочный удар

22 октября 2025 - 20:22
News ID: 1741756
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Владимир Путин отдал команду запустить «Ярс» и «Синеву»: Ядерная триада России нанесла тренировочный удар

По распоряжению президента Владимира Путина Россия запустила наземные межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», ракеты донного базирования «Синева», и крылатые ракеты разных типов воздушного базирования.

— Добрый день, уважаемые товарищи, — Путин обратился к руководству Минобороны из ситуационного центра президента в Кремле. — Сегодня у нас…плановая — я хочу это подчеркнуть, плановая — тренировка по управлению ядерными силами. Давайте начнем работать.

— Товарищ Верховный Главнокомандующий, — продолжил глава Генштаба Валерий Герасимов, — на тренировке предлагаю отработать порядок действий по санкционированию приведения ядерного оружия в действие.

Как сообщает официальный Кремль, после этого были запущены ракеты со всех платформ ядерной триады: с земли, из-под воды и с самолетов. Естественно, боевого оснащения на них не было.

— На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками, — сообщает Кремль.

Your Comment

You are replying to: .
captcha