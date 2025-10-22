Запуск баллистических ракет Северной Кореей накануне визита Трампа

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Russia Al-Youm, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил сегодня, в среду, что Северная Корея запустила баллистические ракеты малой дальности.

Южнокорейские военные чиновники изучают тип и дальность этих ракет и предполагают, что эти ракеты могут быть новыми баллистическими ракетами Северной Кореи, которые были запущены 18 сентября прошлого года.

Эти ракеты являются модернизированной версией KN-23 с боеголовкой весом 5 тонн и известны как внутренняя версия российской ракеты «Искандер».

Последний запуск таких ракет со стороны Северной Кореи был 8 мая. Это действие Северной Кореи происходит накануне визита президента США Дональда Трампа и президента Китая в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества на следующей неделе.