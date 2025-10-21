Мир сегодня переживает самый хрупкий для международной безопасности момент после Второй мировой войны, а именно – период качественной трансформации глобального порядка. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ.

По словам Нарышкина, «однополярная западноцентричная система однозначно прекратила свое существование». Он добавил, что новый миропорядок только формируется, и, по некоторым натовским оценкам, период геополитической неопределенности продлится до 2035 года, при этом борьба за определение контуров будущего мироустройства между крупнейшими центрами силы уже идет.

«И наша общая и, пожалуй, главная задача состоит в том, чтобы адаптация к новой реальности прошла без большой войны, как это бывало на прошлых исторических этапах, - сказал Нарышкин. - Задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы. Эти качества, к счастью, сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе».

Директор СВР констатировал, что западные страны, в первую очередь США и Великобритания, не желают мириться с окончанием их безраздельного доминирования на мировой арене. Он предположил, что это связано с инертностью колониального мышления англосаксов и их глубоко укорененным, исторически обусловленным расизмом.

«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией», - подчеркнул он.