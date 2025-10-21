Премьер-министром Японии впервые стала женщина.

В Японии в результате парламентского голосования лидер правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити заручилась поддержкой 237 депутатов нижней палаты из 465. Это обеспечило ей победу уже в первом туре. В результате она стала первой женщиной, возглавившей японский кабинет министров

В Японии впервые за всю современную историю на пост премьер-министра может быть назначена женщина — Санаэ Такаити, консервативная политик, известная своим восхищением Маргарет Тэтчер. Ее назначение станет символическим шагом для страны, где женщины по-прежнему сильно недопредставлены во власти и бизнесе: в парламенте они занимают лишь около 16% мест, а в правительстве — всего две должности.

64-летняя Такаити — фигура противоречивая. Ее восхождение вызвало широкий спектр реакций. Сторонники называют ее первопроходцем, которая на собственном опыте знает трудности жизни в мужском политическом мире. Активисты опасаются, что она продолжит курс, мешающий женщинам занимать руководящие должности в политике. Политические противники обвиняют ее в том, что она — марионетка мужчин в своей партии; один депутат-мужчина недавно назвал ее «невестой», вошедшей в могущественную политическую фракцию.

Такаити не считает себя феминисткой, выступает против реформ, которые, по мнению многих, могли бы укрепить права женщин, — например, против закона, разрешающего супругам иметь разные фамилии, и против допуска женщин к престолу. Критики опасаются, что ее приход к власти не приведет к реальному улучшению положения японок, а лишь укрепит консервативный курс правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Однако сторонники видят в ней пример сильной женщины, способной разрушить стереотипы и вдохновить других на политическую карьеру. Такаити обещала увеличить число женщин в правительстве до «североевропейского уровня», но при этом отвергает идею квот, считая, что женщин не следует назначать «только ради баланса».