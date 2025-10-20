Резкое предупреждение Китая Австралии

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа», представитель китайской армии объявил сегодня, в понедельник, что Южное командование Народно-освободительной армии Китая выдворило австралийский военный самолет P-8A, который незаконно вторгся в воздушное пространство Китая над Сиша Куньдао (островами Сиша).

Ли Цзяньцзянь, представитель ВВС Южного командования Китая, заявил по этому поводу, что самолет P-8A незаконно вошел в воздушное пространство Китая над Сиша Куньдао без разрешения китайского правительства.

Ли добавил, что Южное командование организовало военно-морские и военно-воздушные силы для отслеживания и наблюдения, принятия контрмер и выдачи предупреждения для удаления австралийского самолета в соответствии с соответствующими законами и правилами.

Представитель подчеркнул, что действия Австралии серьезно нарушили суверенитет Китая и создали большую угрозу для морских и воздушных инцидентов.

Ли Цзяньцзянь сказал: Мы предупреждаем Австралию немедленно прекратить свои нарушения и провокационные действия. Наши силы всегда будут оставаться в состоянии полной боевой готовности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность, а также региональный мир и стабильность.