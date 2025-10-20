Лавров пообщался с Рубио в «интересах реализации пониманий» Путина и Трампа

~1 мин

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарём США Марко Рубио. О переговорах рассказали в самом российском внешнеполитическом ведомстве. Детали разговора чиновников не раскрываются.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров Президента Российской Федерации В.В.Путина с Президентом США Д.Трампом», — уточняется в тексте заявления.

Ранее СМИ сообщали, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября.

Напомним, 16 октября лидер РФ Владимир Путин провёл беседу по телефону с американским визави Дональдом Трампом. В ходе двухчасового разговора президенты договорились о личной встрече в Будапеште. Подготовку к саммиту возьмут на себя глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.