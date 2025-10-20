Херинцалама Радзаунаривелу назначен премьер-министром Мадагаскара

Объясняя свой выбор, Рандрианирина сослался на опыт Радзаунаривелу и «связи с международными организациями».

Незадолго до этого группа военнослужащих во главе с полковником Рандрианирина, вставших на сторону протестующей молодежи на Мадагаскаре, объявила о том, что берет управление страной под свой контроль. Они упразднили все существующие органы государственной власти. Верховный суд Мадагаскара предложил Рандрианирина возглавить руководство страной.

Ранее, 13 октября, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на французском военном самолете. Он прибыл на вертолете на остров Сент-Мари, а затем пересел на французский военный самолет, направлявшийся, как предполагается, в Дубай.

Затем национальная ассамблея Мадагаскара проголосовала за импичмент президенту страны. После вынесения импичмента военные заявили, что берут власть в свои руки.