Кремль: «Мы готовы расширять сотрудничество с Тегераном во всех секторах»

20 октября 2025 - 20:51
News ID: 1740827
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал Иран партнером России и подчеркнул, что Москва готова расширять сотрудничество с Тегераном во всех секторах.

На пресс-брифинге Песков назвал Иран «другом и партнером России» и сообщил о готовности Москвы расширять любое сотрудничество с Тегераном.

«Отношения между двумя странами развиваются очень динамично», — сказал он, подчеркнув: «Мы, безусловно, продолжим этот процесс».

Отвечая на вопрос о том, может ли позиция западных стран в отношении Тегерана привести к эскалации напряженности, представитель Кремля заявил:

«Разумеется, нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления в таком виде на Иран, как на независимую страну».

Песков также отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится в очень сложной ситуации, и позиция Европы в этом отношении лишь усугубляет условия. Он в очередной раз подчеркнул, что Москва поддерживает возобновление переговоров по СВПД.

