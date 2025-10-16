Движение неприсоединения решительно поддержало Венесуэлу на фоне внешних угроз

- Министры иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения (ДН) выразили глубокую обеспокоенность недавними событиями в Карибском регионе и заявили о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы.

В заключительном заявлении 19-го заседания министров иностранных дел ДН, которое проходило в столице Уганды Кампале 15 и 16 октября 2025 года , участники отметили рост напряженности в Карибском бассейне;

Заявили о своей полной поддержке Боливарианской Республики Венесуэла перед лицом внешних угроз;

Призвали все стороны к сдержанности, уважению международного права и предотвращению любого военного конфликта.