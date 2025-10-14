Торгпред США: для встречи Трампа и Си Цзиньпина "назначено время"

/. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что для возможной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином "назначено время", несмотря на сомнения, высказанные ранее американским лидером. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC.

"Для этого есть назначенное время", - сказал Грир, отвечая на вопрос о возможности встречи Трампа и Си Цзиньпина. Ранее Трамп ставил под сомнение проведение встречи из-за нового экспортного контроля со стороны Китая.

Грир также отметил, что Китай "осознал, что они перегнули палку" со своим экспортным контролем над редкоземельными металлами, который, по его словам, появился "из ниоткуда". Торговый представитель США выразил оптимизм по поводу разрешения ситуации. "В прошлом мы довольно успешно находили с ними путь для движения вперед, поэтому мы думаем, что сможем справиться и с этим", - сказал он.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. Суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее в интервью телеканалу Fox Business сообщил, что Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее.