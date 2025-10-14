Президенту Мадагаскара объявлен импичмент, власть в стране перешла к военным

Парламент Мадагаскара объявил импичмент президенту Андри Радзуэлине, а военные решили взять власть в стране в свои руки. Как передает AFP, соответствующее заявление сделали представители элитного подразделения CAPSAT. Они объявили, что распускают все прежние органы власти.

Заседание Национальной ассамблеи прошло, несмотря на решение президента распустить парламент. Депутаты собрались и проголосовали за импичмент. За отставку Радзуэлины высказался 131 из 131 присутствовавшего в зале парламентария.

После этого свое слово сказали военные. Примечательно, что то самое подразделение CAPSAT принимало активное участие и в госперевороте 2009 года, после которого президентом стал Радзуэлина.

Политические изменения последовали за массовыми протестами, которые сотрясают страну уже несколько недель. Изначально люди вышли на улицы из-за проблем с водо- и электроснабжением, затем митинги переросли в общий протест против правительства.

11 октября к манифестантам присоединились представители подразделения CAPSAT, они объявили себя командованием вооруженными силами страны и призвали солдат не покидать казарм.

Радзуэлина воспринял это как попытку "незаконного и насильственного" захвата власти. А затем бежал из страны, заявив, что опасается за свою жизнь. Однако о своей отставке он так и не объявил.