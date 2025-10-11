Движение "Поколение Z 212" в Марокко приостановило акции протеста

Молодежное движение "Поколение Z 212" (GenZ 212, числовое обозначение соответствует телефонному коду страны.) в Марокко объявило в субботу о временном прекращении уличных акций после двух недель протестов, потрясших несколько городов королевства. Как сообщается в коммюнике, распространенном марокканскими СМИ, решение о приостановке было принято "в рамках стратегического этапа, направленного на укрепление внутренней организации и согласованности".

Организаторы подчеркивают, что хотят сделать следующие акции "более эффективными и лучше скоординированными" и намерены действовать "вдали от какой-либо импровизации или иностранного политического присвоения". Движение, родившееся в середине сентября через платформу Discord, заявило о сохранении приверженности своим социальным требованиям.

Протесты мотивированы трагедией в Агадире, где в середине сентября в государственной больнице погибли восемь беременных женщин, что выявило недостатки системы здравоохранения. "Поколение Z 212" требует структурных реформ в секторах здравоохранения и образования, борьбы с коррупцией и ответственности правительства за ухудшение социально-экономических условий. В заявлении движение осуждает "безнаказанность ответственных лиц" и требует "справедливости, достоинства и отчетности".

В пятницу король Мухаммед VI выступил с речью при открытии парламентской сессии, призвав ускорить реализацию программ развития, особенно в здравоохранении и образовании. Накануне движение приостановило запланированные на пятницу акции "из уважения к личности короля", подчеркнув, что это не означает отказа от требований. "Поколение Z 212" планирует объявить новую дату протеста, на этот раз "против правительства и всех, кто препятствует законным устремлениям марокканского народа".