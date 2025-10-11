"Ансар Аллах" ответил на угрозы Израиля поднять свой флаг в Сане

Член политического бюро движения "Ансар Аллах" отреагировал на угрожающие заявления министра обороны израильского режима в адрес Йемена, заявив, что прежде чем они смогут поднять свой флаг в Сане, им следует сначала восстановить работу порта Эйлат.

По сообщению телеканала "Аль-Маядин", член политического бюро движения "Ансар Аллах" Мохаммад аль-Фарах прокомментировал заявления Исраэля Каца, отметив: «Вы говорите об оккупации Саны, в то время как не можете вернуть даже один корабль».

Обращаясь к министру обороны Израиля, он добавил: «Прежде чем говорить о Сане, восстановите работу порта Эйлат».

Аль-Фарах имел в виду ракетные и беспилотные атаки йеменской армии на оккупированный порт Эйлат, который фактически был парализован после этих ударов.

«Прежде чем вы водрузите израильский флаг над Саной, верните израильский флаг на те корабли, которые из страха перед столкновением с нашим флотом используют флаги других стран», - заключил член "Ансар Аллах".

Этот жёсткий ответ «Ансар Аллах» прозвучал после того, как ранее министр обороны израильского режима Исраэль Кац в своих угрожающих заявлениях заявил, что флаг хуситов с нанесённым на него лозунгом «Смерть Израилю» будет заменён израильским флагом, развевающимся в столице Йемена.