Израильские военные остановили 14 судов с гуманитарной помощью для Газы

Сообщается, что глобальная флотилия "Сумуд" доставляет медикаменты и продовольствие в сектор Газа. В ее состав входят более 40 гражданских судов с 500 парламентариями, юристами и активистами на борту.

Продвижение флотилии по Средиземному морю привлекло внимание международного сообщества. Турция, Испания и Италия отправили катера и беспилотники на случай, если их гражданам потребуется помощь.

МИД Турции назвало "нападение" Израиля на флотилию "актом террора", поставившим под угрозу жизни невинных граждан. Главная прокуратура Стамбула заявила, что начато расследование по факту задержания 24 граждан Турции на борту судов, сообщает государственное информационное агентство Турции Anadolu. А президент Колумбии Густаво Петро накануне решил выслать всю дипломатическую делегацию Израиля после задержания двух колумбийцев на борту флотилии.

Агентство напоминает при этом, что с прошлого года у Израиля нет посла в Колумбии. Петро назвал задержание кораблей потенциальным "новым международным преступлением" премьер-министра Нетаньяху и потребовал освободить колумбийцев. Он также расторг соглашение о свободной торговле между Колумбией и Израилем.

Осудил действия Израиля по перехвату флотилии и премьер Малайзии Анвар Ибрагим. Reuters цитируют такие его слова: "Блокируя гуманитарную миссию, Израиль продемонстрировал крайнее неуважение не только к правам палестинского народа, но и к совести всего мира".

Перехват флотилии, пишет Reuters, вызвал протесты и в Италии, где профсоюзы объявили всеобщую забастовку на пятницу в знак солидарности с международной флотилией помощи Газе.