В Европе набирают обороты национально ориентированные силы, заявил Путин

В Европе набирают обороты национально ориентированные политические силы, заявил президент России Владимир Путин.

"Вот сейчас всё-таки в Европе набирает обороты, набирают обороты политические силы, которые национально ориентированы. И во Франции, не буду там называть, и в Германии. Венгрия во главе с Виктором Орбаном, конечно, занимает такую позицию давно... Вот если эти силы в Европе будут и дальше набирать обороты, ну тогда Европа будет возрождаться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".