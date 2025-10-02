Военный лидер ХАМАС выступает против плана Трампа по прекращению огня

Военный лидер ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад выступает против плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. «Изз ад-Дин аль-Хаддад считает, что план направлен на то, чтобы покончить с ХАМАС, независимо от того, примет ли его группировка, и поэтому полон решимости продолжать борьбу», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, глава военного крыла ХАМАС в Газе ясно дал понять посредником в переговорах, что не согласен с новым планом американского лидера.

30 сентября Дональд Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня. Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно», заключил американский лидер.

В тот же день сообщалось, что Египет и Катар, которые выступают в роли посредников между Израилем и ХАМАС, передали переговорной делегации радикального палестинского движения план США по прекращению конфликта в секторе Газа.